Пошлины для Китая — Трамп хочет поговорить с Цзиньпином

Дональд Трамп и Си Цзиньпин. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп планирует поговорить с главой Китая Си Цзиньпином, подняв вероятность потенциальной отсрочки 10% тарифа, который должен вступить в силу через несколько часов после того, как он отложил пошлины на товары из Канады и Мексики. Вероятно, это произойдет в ближайшие 24 часа.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Пошлины против Китая

Выступая перед журналистами в Вашингтоне 3 февраля, Трамп сказал, что переговоры с Китаем состоятся "вероятно, в течение следующих 24 часов". На выходных он объявил, что пошлины для Китая вступят в силу в 12:00 во вторник, 4 февраля.

"Если мы не сможем заключить соглашение с Китаем, пошлины будут очень, очень значительными", — сказал президент США.

В то же время, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что Трамп планирует поговорить с Си Цзиньпином о "незаконном китайском фентаниле, который ежегодно убивает десятки тысяч американцев".

"Президент очень четко дал понять Китаю, что мы не собираемся этого терпеть. И я также хочу добавить, что многие пошлины Трампа с его первого срока все еще действуют", — сказала она.

Агентство отметило, что для Китая соглашение о разделе собственности на приложение TikTok, принадлежащее Пекину, вероятно, также будет на повестке дня переговоров лидеров стран.

Что предшествовало

Напомним, 2 февраля президент США ввел пошлины на товары, которые импортируются из Канады, Мексики и Китая. Для Мексики и Канады пошлины будут 25%, а для Китая — 10%. Они начнут действовать с 4 февраля.

Однако незадолго после этого США отложили введение пошлин на товары из Канады минимум на 30 дней. Это произошло после разговора канадского премьера Джастина Трюдо и Дональда Трампа.

Кроме того, еще во время своей предвыборной кампании Трамп обещал ввести "драконовские" пошлины на товары из ЕС. Он был недоволен ситуацией со сложной поставкой американских товаров в Европу.