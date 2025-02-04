Пошлины Китая на нефть, газ и уголь из США — что известно

Президент Китая Си Цзиньпин и лидер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS

Китай ввел пошлины на американские товары в ответ на тарифные ограничения, которые ввел президент США Дональд Трамп. Ограничения коснулись американских энергоносителей — нефти, угля и газа.

Об этом сообщает Bloomberg.

Читайте также:

Пошлины Китая на американские энергоносители — что известно

Китай объявил о введении новых пошлин и ограничений на экспорт в ответ на действия США. Среди новых мер — 15% пошлины на американский уголь и сжиженный газ, а также 10% пошлины на нефть и сельскохозяйственную технику из США.

Кроме этого, Пекин вводит контроль на экспорт таких материалов, как вольфрам, теллур, висмут, молибден и индий.

В Министерстве торговли КНР раскритиковали решение Вашингтона о повышении тарифов, отметив, что это нарушает правила Всемирной торговой организации, не решает внутренних проблем США и только усложняет двусторонние экономические отношения.

Также в Китае начали расследование против Google из-за возможных нарушений антимонопольного законодательства.

В то же время Трамп планирует переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином о возможной отсрочке 10% тарифа.

Напомним, США отложили введение пошлин на товары из Канады, которые ввели ранее.