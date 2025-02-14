Трамп заявил, что США увеличат поставки военной техники Индии

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты увеличат поставки военной техники Индии, включая в будущем истребители F-35. Речь идет о миллиардах долларов в рамках нового оборонного партнерства.

Об этом сообщает CNN

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После встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Белом доме 13 февраля, Трамп заявил, что расходы на оборону являются частью программы по "углублению всех аспектов нашего партнерства и нашей дружбы".

"Мы также прикладываем путь к тому, чтобы в конечном итоге поставлять Индии истребители-невидимки F-35", — сказал Трамп.

По словам переводчика, Моди заявил, что США "играют важную роль в обеспечении обороноспособности Индии" и, как партнеры, страны благодаря новым технологиям и оборудованию расширят свои возможности.

Напомним, что глава Пентагона Пит Хегсет не исключил того, что президент США Дональд Трамп может передать Украине ядерное оружие.

Также мы писали, что в четверг Трамп представил план по повышению пошлин США в отношении всех своих торговых партнеров.