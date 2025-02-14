Трамп объявил о намерениях примириться с Китаем и Россией

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Президент США Дональд Трамп заявил, что при его президентстве на Ближнем Востоке не было войны, а Россия бы не напала на Украину, если бы он остался на посту. Он объявил о своих намерениях "снизить напряжение" между странами, в частности, с Китаем и Россией.

Об этом он сказал во время выступления на пресс-конференции с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Белом доме в Вашингтоне, сообщает "Голос Америки".

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"Если бы я мог помочь, я бы с удовольствием помог, потому что это должно быть прекращено. Когда я шел четыре года назад, у нас не было, ничего этого, у нас не было и 7 октября в Израиле — настоящей катастрофы. Иран ничего не собирался делать. Они были полностью разорены. У них не было денег на ХАМАС или на Хезболлу. И вот теперь я возвращаюсь, а весь мир в огне. Поэтому я должен потушить все пожары, но после того, как я потушу пожары, я встречусь с Китаем, и я встречусь с Россией, и мы посмотрим, сможем ли мы деэскалировать это. Мы можем снизить это в военной области, особенно в том, что касается ядерного оружия", — сказал Дональд Трамп.

В то же время премьер-министр Индии Наренда Моди заявил, что его страна не занимает нейтральной позиции в вопросе окончания войны.

"Я посетил обе страны. Многие люди ошибаются и считают, что Индия нейтральна. Я хотел бы объяснить: Индия не нейтральна. Мы заняли сторону мира. Это не эпоха войны. Решения не могут быть найдены на поле боя. В конце концов, необходимо сесть за стол переговоров, и Индия постоянно прилагала усилия, чтобы были переговоры, которые происходили там, где присутствовали обе стороны. И я поддерживаю и приветствую усилия президента Трампа, и я хотел бы, чтобы он добился успеха как можно скорее", — высказался он в ответ.

Напомним, Дональд Трамп анонсировал трехстороннюю встречу США, России и Украины в Саудовской Аравии.

Также стало известно, что США увеличат поставки оружия для Индии и могут применить новые санкции и даже военную силу против России.