Трамп запропонував гроші й квитки іммігрантам за самодепортацію

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп заявив, що планує запровадити програму "самодепортації" для нелегальних іммігрантів. За його словами, тим, хто погодиться добровільно залишити країну, можуть надати грошову стипендію та квиток на літак. Його ідея передбачає, що в майбутньому "тих, хто добре поводиться", можливо, знову пустять до США — але вже легально.

Про це Дональд Трамп заявив в інтерв'ю Fox News, передає U.S.News.

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Попри традиційно жорстку риторику Трампа щодо мігрантів, цього разу він наголосив, що адміністрація зосереджена на висланні "вбивць", а решті планується надати альтернативу через добровільний виїзд. Деталей програми, зокрема строків чи умов участі, Трамп не навів.

Водночас він згадав, що прагне підтримати американську економіку, зокрема готелі й сільське господарство, допомагаючи їм знайти потрібних працівників. І навіть визнав, що окремі нелегальні іммігранти, які "виявляють повагу до країни", можуть бути бажаними кандидатами для легального повернення.

На підтвердження своїх слів Трамп прокоментував відео мексиканця, який перебуває в США понад 20 років. Чоловік заявив, що підтримує ідею депортації злочинців, включно з собою. Трамп, своєю чергою, сказав: "Це людина, яку ми хочемо зберегти".

Політик додав, що програма самодепортації має бути "комфортною для людей", і зазначив, що з деякими з них у майбутньому працюватимуть для повернення до США вже на законних підставах. Він не повідомив, як саме планує реалізувати подібну політику та які законодавчі кроки для цього необхідні.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'являлась інформація, що Дональд Трамп хоче депортувати із США мільйон мігрантів за рік.

Тим часом попередник Трампа Джо Байден негативно висловився щодо політики президента США.