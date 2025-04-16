Трамп предложил деньги и билеты иммигрантам за самодепортацию

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует ввести программу "самодепортации" для нелегальных иммигрантов. По его словам, тем, кто согласится добровольно покинуть страну, могут предоставить денежную стипендию и билет на самолет. Его идея предполагает, что в будущем "тех, кто хорошо себя ведет", возможно, снова пустят в США, но уже легально.

Об этом Дональд Трамп заявил в интервью Fox News, передает U.S.News.

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Несмотря на традиционно жесткую риторику Трампа в отношении мигрантов, на этот раз он отметил, что администрация сосредоточена на высылке "убийц", а остальным планируется предоставить альтернативу через добровольный выезд. Деталей программы, в частности сроков или условий участия, Трамп не привел.

В то же время он упомянул, что стремится поддержать американскую экономику, в частности гостиницы и сельское хозяйство, помогая им найти нужных работников. И даже признал, что отдельные нелегальные иммигранты, которые "проявляют уважение к стране", могут быть желательными кандидатами для легального возвращения.

В подтверждение своих слов Трамп прокомментировал видео мексиканца, который находится в США более 20 лет. Мужчина заявил, что поддерживает идею депортации преступников, включая себя. Трамп, в свою очередь, сказал: "Это человек, которого мы хотим сохранить".

Политик добавил, что программа самодепортации должна быть "комфортной для людей", и отметил, что с некоторыми из них в будущем будут работать для возвращения в США уже на законных основаниях. Он не сообщил, как именно планирует реализовать подобную политику и какие законодательные шаги для этого необходимы.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что Дональд Трамп хочет депортировать из США миллион мигрантов за год.

Между тем предшественник Трампа Джо Байден негативно высказался относительно политики президента США.