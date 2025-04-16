Трамп предложил деньги и билеты иммигрантам за самодепортацию

Трамп хочет платить иммигрантам за самодепортацию
Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует ввести программу "самодепортации" для нелегальных иммигрантов. По его словам, тем, кто согласится добровольно покинуть страну, могут предоставить денежную стипендию и билет на самолет. Его идея предполагает, что в будущем "тех, кто хорошо себя ведет", возможно, снова пустят в США, но уже легально.
Об этом Дональд Трамп заявил в интервью Fox News, передает U.S.News.
Трамп хочет выдворить из страны мигрантов-преступников
Несмотря на традиционно жесткую риторику Трампа в отношении мигрантов, на этот раз он отметил, что администрация сосредоточена на высылке "убийц", а остальным планируется предоставить альтернативу через добровольный выезд. Деталей программы, в частности сроков или условий участия, Трамп не привел.
В то же время он упомянул, что стремится поддержать американскую экономику, в частности гостиницы и сельское хозяйство, помогая им найти нужных работников. И даже признал, что отдельные нелегальные иммигранты, которые "проявляют уважение к стране", могут быть желательными кандидатами для легального возвращения.
В подтверждение своих слов Трамп прокомментировал видео мексиканца, который находится в США более 20 лет. Мужчина заявил, что поддерживает идею депортации преступников, включая себя. Трамп, в свою очередь, сказал: "Это человек, которого мы хотим сохранить".
Политик добавил, что программа самодепортации должна быть "комфортной для людей", и отметил, что с некоторыми из них в будущем будут работать для возвращения в США уже на законных основаниях. Он не сообщил, как именно планирует реализовать подобную политику и какие законодательные шаги для этого необходимы.
Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что Дональд Трамп хочет депортировать из США миллион мигрантов за год.
Между тем предшественник Трампа Джо Байден негативно высказался относительно политики президента США.
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