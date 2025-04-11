Трамп представив план, який може дозволити нелегалам законно працювати у США

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент Дональд Трамп представив на засіданні уряду в четвер план, який дасть змогу нелегальним працівникам ферм і готелів працювати в США на законних підставах. Йдеться про дозвіл їм покинути країну, а після повернутися як легальним працівникам, якщо за них поручаться їхні роботодавці.

Про це повідомляє NBC News.

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На зустрічі з журналістами Трамп заявив, що США повинні піклуватися про своїх фермерів, готелі та різні місця, де зазвичай бувають нелегальні працівники і місця, де зазвичай потрібні люди.

"Отже, фермер прийде з листом щодо певних людей, кажучи, що вони молодці, що вони багато працюють. Ми трохи сповільнимо їхню роботу, а потім зрештою повернемо їх назад. Вони підуть. Вони повернуться як законні працівники", — заявив президент США.

Водночас незрозуміло, що він мав на увазі під фразою "трохи сповільнити для них". NBC зазначає, що адміністрація Трампа вкладає ресурси в арешти, затримання та депортацію нелегальних іммігрантів, щоб виконати передвиборчу обіцянку республіканця провести історичну масову депортацію іммігрантів зі США.

Також глава Білого дому заявив, що адміністрація працюватиме з людьми, якщо вони підуть "по-хорошому".

"Ми будемо працювати з ними від самого початку, намагаючись повернути їх законним шляхом. Так що це дає вам реальний стимул. В іншому разі вони ніколи не повернуться. Їм ніколи не дозволять повернутися після закінчення певного періоду часу, який, імовірно, становитиме 60 днів", — сказав він.

У Сполучених Штатах існують програми, що дозволяють іммігрантам приїжджати в країну і працювати, хоча роботодавці часто скаржаться на складнощі під час їх використання. Захисники прав сільськогосподарських робітників та іммігрантів неодноразово виступали за поліпшення регулювання цих програм, щоб запобігти експлуатації, зловживанням, а також забезпечити гідні умови проживання та праці.

Представник Білого дому повідомив NBC News, що Трамп прагне вдосконалити програму H-2A, за якою роботодавці в сільськогосподарській галузі можуть наймати тимчасових і сезонних робітників, а також програму H-2B, призначену для найму іммігрантів на тимчасові сезонні роботи в інших галузях, як-от готельний бізнес, індустрія розваг і туризм.

Нагадаємо, що в березні адміністрація Трампа перезапустила застосунок CBP One, який раніше був корисним інформаційним ресурсом для мігрантів. Після його оновлення, додаток став призначений для "самодепортації".

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