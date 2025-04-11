Трамп представил план, который может позволить нелегалам законно работать в США

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент Дональд Трамп представил на заседании правительства в четверг план, который позволит нелегальным работникам ферм и отелей работать в США на законных основаниях. Речь идет о разрешении им покинуть страну, а после вернуться в качестве легальных работников, если за них поручатся их работодатели.

Об этом сообщает NBC News.

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На встрече с журналистами Трамп заявил, что США должны заботиться о своих фермерах, отелях и различных местах, где обычно бывают нелегальные работники и местах, где обычно нужны люди.

"Итак, фермер придет с письмом относительно определенных людей, говоря, что они молодцы, что они много работают. Мы немного замедлим их работу, а затем в конечном итоге вернем их обратно. Они уйдут. Они вернутся как законные работники", — заявил президент США.

В то же время неясно, что он имел ввиду под фразой "немного замедлить для них". NBC отмечает, что администрация Трампа вкладывает ресурсы в арестов, задержания и депортацию нелегальных иммигрантов, чтобы выполнить предвыборное обещание республиканца провести историческую массовую депортацию иммигрантов из США.

Также глава Белого дома заявил, что администрация будет работать с людьми, если они уйдут "по-хорошему".

"Мы будем работать с ними с самого начала, пытаясь вернуть их законным путем. Так что это дает вам реальный стимул. В противном случае они никогда не вернутся. Им никогда не разрешат вернуться по истечении определенного периода времени, который, вероятно, составит 60 дней", — сказал он.

В Соединенных Штатах существуют программы, позволяющие иммигрантам приезжать в страну и работать, хотя работодатели часто жалуются на сложности при их использовании. Защитники прав сельскохозяйственных рабочих и иммигрантов неоднократно выступали за улучшение регулирования этих программ, чтобы предотвратить эксплуатацию, злоупотребления, а также обеспечить достойные условия проживания и труда.

Представитель Белого дома сообщил NBC News, что Трамп стремится усовершенствовать программу H-2A, по которой работодатели в сельскохозяйственной отрасли могут нанимать временных и сезонных рабочих, а также программу H-2B, предназначенную для найма иммигрантов на временные сезонные работы в других отраслях, таких как гостиничный бизнес, индустрия развлечений и туризм.

Напомним, что в марте администрация Трампа перезапустила приложение CBP One, которое ранее было полезным информационным ресурсом для мигрантов. После его обновления, приложение стало предназначено для "самодепортации".

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