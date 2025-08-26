Трамп запропонував перейменувати Міноборони в Міністерство війни

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Дональд Трамп, виступаючи перед журналістами на щоденному брифінгу у Білому домі, говорив не тільки про причини, що заважають зустрічі президента Зеленського та диктатора Путіна, але й замислився над "господарськими" питаннями. Виявилось, що президентові США не подобається назва Міністерства оборони.

Несподівану думку Трампа наводить Telegram-канал Donald Trump українською.

Як Трамп пропонує перейменувати Міноборони

Президент США не соромлячись заявив журналістам, що сама суть у назві міністерства його не влаштовує. Він хоче, щоб військове відомство було не Міністерством оборони, а Міністерством війни.

"Міністерство війни звучить краще, ніж Міністерство оборони. Я не хочу лише оборони. Ми хочемо і наступати теж", — заявив Трамп.

При цьому він не уточнив, на кого США збираються наступати й з якої причини. А деякі журналісти вже в такій заяві відчули присмак орвеллівської антиутопії "1984", адже в книзі Міністерство Правди займається брехнею, Міністерство Любові — тортурами, а Міністерство Достатку — морить людей голодом.

Історичний контекст

Проте слід знати, що в історії США дійсно було Міністерство війни. Воно функціонувало до 1947 року, а було засноване ще у 1789 році. Проте після Другої світової війни Конгрес ухвалив Акт про національну безпеку, внаслідок якого Міністерство війни було ліквідовано і було створено Міністерство оборони США.

