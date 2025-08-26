Відео
Головна Новини дня Трамп зацікавився "війною дронів" в Україні — що доручив Хегсету

Трамп зацікавився "війною дронів" в Україні — що доручив Хегсету

Дата публікації: 26 серпня 2025 01:19
Трамп заявив, що його дуже цікавить війна дронів в Україні й це питання вже вивчає Міноборони США
Дональд Трамп та його міністр оборони Піт Хегсет. Фото: Reuters

На своєму брифінгу у Білому домі перед журналістами президент США висловився щодо нового виду війни між Росією та Україно. Мова йде про так звану "війну дронів", заявив американський президент.

Слова Трампа наводить Telegram-канал Donald Trump українською.

Чому Трамп зацікавився "війною дронів"

За словами лідера США, зараз Міністерство оборони країни на чолі з Пітом Хегсетом аналізують досвід використання безпілотників у війні в Україні. Трамп особливо зазначив, що військовий конфлікт такого масштабу не відбувався з часів Другої світової війни.

Використання дронів, на думку президента США, є абсолютно новою тактикою та взагалі новим типом озброєння, тому варто все це ретельно вивчити й Штатам.

"Війни безпілотників раніше не було. І ми насправді вивчаємо її, Піт Хегсет та всі інші. Це абсолютно новий вид війни", — сказав Трамп.

Раніше стало відомо, що президент США знає, чому диктатор Путін не хоче зустрічатись із президентом Зеленським. Трамп вважає, що очільник Кремля "не терпить" українського лідера.

Крім того, Дональд Трамп висловився про роль США у майбутніх гарантіях безпеки для України після завершення війни.

Дональд Трамп безпілотники дрони війна в Україні Піт Хегсет
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
