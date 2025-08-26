Трамп заявив, що його дуже цікавить війна дронів в Україні й це питання вже вивчає Міноборони США

Дональд Трамп та його міністр оборони Піт Хегсет. Фото: Reuters

На своєму брифінгу у Білому домі перед журналістами президент США висловився щодо нового виду війни між Росією та Україно. Мова йде про так звану "війну дронів", заявив американський президент.

Слова Трампа наводить Telegram-канал Donald Trump українською.

Чому Трамп зацікавився "війною дронів"

За словами лідера США, зараз Міністерство оборони країни на чолі з Пітом Хегсетом аналізують досвід використання безпілотників у війні в Україні. Трамп особливо зазначив, що військовий конфлікт такого масштабу не відбувався з часів Другої світової війни.

Використання дронів, на думку президента США, є абсолютно новою тактикою та взагалі новим типом озброєння, тому варто все це ретельно вивчити й Штатам.

"Війни безпілотників раніше не було. І ми насправді вивчаємо її, Піт Хегсет та всі інші. Це абсолютно новий вид війни", — сказав Трамп.

