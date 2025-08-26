Видео
Трампу интересна "войной дронов" в Украине — что поручил Хегсету

Трампу интересна "войной дронов" в Украине — что поручил Хегсету

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2025 01:19
Трамп заявил, что его очень интересует война дронов в Украине и этот вопрос уже изучает Минобороны США
Дональд Трамп и его министр обороны Пит Хегсет. Фото: Reuters

На своем брифинге в Белом доме перед журналистами президент США высказался относительно нового вида войны между Россией и Украиной. Речь идет о так называемой "войне дронов", заявил американский президент.

Слова Трампа приводит Telegram-канал Donald Trump украинською.

Читайте также:

Почему Трамп заинтересовался "войной дронов"

По словам лидера США, сейчас Министерство обороны страны во главе с Питом Хегсетом анализируют опыт использования беспилотников в войне в Украине. Трамп особо отметил, что военный конфликт такого масштаба не происходил со времен Второй мировой войны.

Использование дронов, по мнению президента США, является совершенно новой тактикой и вообще новым типом вооружения, поэтому стоит все это тщательно изучить и Штатам.

"Войны беспилотников раньше не было. И мы на самом деле изучаем ее, Пит Хегсет и все остальные. Это совершенно новый вид войны", — сказал Трамп.

Ранее стало известно, что президент США знает, почему диктатор Путин не хочет встречаться с президентом Зеленским. Трамп считает, что глава Кремля "не терпит" украинского лидера.

Кроме того, Дональд Трамп высказался о роли США в будущих гарантиях безопасности для Украины после завершения войны.

