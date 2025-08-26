Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Трамп хочет переименовать Минобороны — название почти по Оруэллу

Трамп хочет переименовать Минобороны — название почти по Оруэллу

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2025 04:12
Трамп предложил переименовать Минобороны в Министерство войны
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Дональд Трамп, выступая перед журналистами на ежедневном брифинге в Белом доме, говорил не только о причинах, мешающих встрече президента Зеленского и диктатора Путина, но и задумался над "хозяйственными" вопросами. Оказалось, что президенту США не нравится название Министерства обороны.

Неожиданное мнение Трампа приводит Telegram-канал Donald Trump украинською.

Реклама
Читайте также:

Как Трамп предлагает переименовать Минобороны

Президент США не стесняясь заявил журналистам, что сама суть в названии министерства его не устраивает. Он хочет, чтобы военное ведомство было не Министерством обороны, а Министерством войны.

"Министерство войны звучит лучше, чем Министерство обороны. Я не хочу только обороны. Мы хотим и наступать тоже", — заявил Трамп.

При этом он не уточнил, на кого США собираются наступать и по какой причине. А журналисты уже в таком заявлении почувствовали привкус оруэлловской антиутопии "1984", ведь в книге Министерство Правды занимается ложью, Министерство Любви — пытками, а Министерство Изобилия — морит людей голодом.

Исторический контекст

Однако следует знать, что в истории США действительно было Министерство войны. Оно функционировало до 1947 года, а было основано еще в 1789 году. Однако после Второй мировой войны Конгресс принял Акт о национальной безопасности, в результате которого Министерство войны было ликвидировано и было создано Министерство обороны США.

Ранее мы сообщали, что Дональд Трамп очень заинтересовался "войной дронов" между Украиной и РФ. Использование дронов, по мнению Трампа, является абсолютно новой тактикой, которую надо изучать военным США.

Также Трамп отверг обвинения в диктаторских наклонностях, заявив, что не считает себя диктатором.

США Минобороны Дональд Трамп Белый дом війна
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации