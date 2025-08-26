Трамп предложил переименовать Минобороны в Министерство войны

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Дональд Трамп, выступая перед журналистами на ежедневном брифинге в Белом доме, говорил не только о причинах, мешающих встрече президента Зеленского и диктатора Путина, но и задумался над "хозяйственными" вопросами. Оказалось, что президенту США не нравится название Министерства обороны.

Неожиданное мнение Трампа приводит Telegram-канал Donald Trump украинською.

Как Трамп предлагает переименовать Минобороны

Президент США не стесняясь заявил журналистам, что сама суть в названии министерства его не устраивает. Он хочет, чтобы военное ведомство было не Министерством обороны, а Министерством войны.

"Министерство войны звучит лучше, чем Министерство обороны. Я не хочу только обороны. Мы хотим и наступать тоже", — заявил Трамп.

При этом он не уточнил, на кого США собираются наступать и по какой причине. А журналисты уже в таком заявлении почувствовали привкус оруэлловской антиутопии "1984", ведь в книге Министерство Правды занимается ложью, Министерство Любви — пытками, а Министерство Изобилия — морит людей голодом.

Исторический контекст

Однако следует знать, что в истории США действительно было Министерство войны. Оно функционировало до 1947 года, а было основано еще в 1789 году. Однако после Второй мировой войны Конгресс принял Акт о национальной безопасности, в результате которого Министерство войны было ликвидировано и было создано Министерство обороны США.

