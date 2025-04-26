Трамп і Зеленський провели зустріч - у Білому домі повідомили деталі

Президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський провели дуже продуктивну зустріч на полях похорону Папи Римського у суботу, 26 квітня. Про це повідомили у Білому домі.

Про це інформує Clash Report, цитуючи Білий Дім.

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За інформацією Білого дому, зустріч лідерів США та України 26 квітня була дуже продуктивною.

"Трамп і Зеленський провели дуже продуктивну зустріч на полях похорону Папи", — заявили у Білому домі.

Нагадаємо, що раніше прессекретар Сергій Нікіфоров повідомляв, що президент України Володимир Зеленський, під час візиту до Риму, зустрівся лідером США Дональдом Трампом.

Згодом іноземні ЗМІ повідомили, що після церемонії прощання з Папою Римським у Ватикані, лідери проведуть ще одну зустріч.