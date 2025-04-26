Трамп и Зеленский провели встречу — в Белом доме сообщили детали

Президент США Дональд Трамп и Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский провели очень продуктивную встречу на полях похорон Папы Римского в субботу, 26 апреля. Об этом сообщили в Белом доме.

Об этом информирует Clash Report, цитируя Белый дом.

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По информации Белого дома, встреча лидеров США и Украины 26 апреля была очень продуктивной.

"Трамп и Зеленский провели очень продуктивную встречу на полях похорон Папы", — заявили в Белом доме.

Напомним, что ранее пресс-секретарь Сергей Никифоров сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Рим встретился с лидером США Дональдом Трампом.

Позже иностранные СМИ сообщили, что после церемонии прощания с Папой Римским в Ватикане лидеры проведут еще одну встречу.