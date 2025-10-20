Трамп говорив про Нобелівську премію на зустрічі із Зеленським

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Під час зустрічі з Володимиром Зеленським президент США Дональд Трамп висловив невдоволення тим, що не став лауреатом Нобелівської премії миру. Він намагався переконати українського лідера прийняти умови, висунуті російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це пише The Washington Post.

Трамп говорив про Нобелівську премію

Під час зустрічі в Білому домі Дональд Трамп відкинув карти з лінією фронту та закликав Україну поступитися Росії всім Донбасом заради досягнення мирної угоди, повідомили джерела, обізнані з перебігом розмови.

"Він сказав, що Путін знищить вас, якщо ви зараз не погодитесь.У Зеленського були карти та все таке, і він пояснював йому це, але той не хотів нічого слухати", — сказав один із людей.

Європейський дипломат, знайомий із деталями зустрічі в Білому домі, описав її як хаотичну та неорганізовану. За його словами, Дональд Трамп під час розмови неодноразово висловлював невдоволення тим, що так і не став лауреатом Нобелівської премії миру.

Інший представник європейських кіл уточнив, що, попри відсутність відкритої конфронтації, подібної до тієї, що сталася в Овальному кабінеті на початку року, український президент Володимир Зеленський залишив зустріч із відчуттям розчарування. Пізніше, у розмові з кількома європейськими лідерами, він поділився своїми враженнями, не приховуючи, що дискусія в Білому домі виявилася для нього складною і малопродуктивною.

Джерело, знайоме з перебігом зустрічі, зазначило, що досі незрозуміло, що саме вплинуло на Дональда Трампа. Адже ще кілька тижнів тому він відверто висловлював невдоволення діями Володимира Путіна, а згодом раптово повернувся до риторики, яка фактично збігається з позицією Росії.

Європейський дипломат, коментуючи ситуацію, підкреслив, що створилося враження: Путін діяв цілеспрямовано й зміг знайти підхід до Трампа. Іншими словами, їхня телефонна розмова мала суттєвий вплив і, ймовірно, визначила подальшу тональність висловлювань американського президента.

Те, що Трамп зосереджується більше на угоді, ніж на деталях, часом викликає розчарування у всіх сторін, і президент США висловлював роздратування як Києвом, так і Москвою протягом усієї своєї спроби зупинити війну.

