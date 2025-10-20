Видео
Главная Новости дня Трамп говорил о Нобелевской премии на встрече с Зеленским

Трамп говорил о Нобелевской премии на встрече с Зеленским

Ua ru
Дата публикации 20 октября 2025 22:37
обновлено: 22:50
Трамп говорил о Нобелевской премии на встрече с Зеленским
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Во время встречи с Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп выразил недовольство тем, что не стал лауреатом Нобелевской премии мира. Он пытался убедить украинского лидера принять условия, выдвинутые российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом пишет The Washington Post.

Трамп говорил о Нобелевской премии

Во время встречи в Белом доме Дональд Трамп отбросил карты с линией фронта и призвал Украину уступить России весь Донбасс ради достижения мирного соглашения, сообщили источники, знакомые с ходом разговора.

"Он сказал, что Путин уничтожит вас, если вы сейчас не согласитесь, у Зеленского были карты и все такое, и он объяснял ему это, но тот не хотел ничего слушать", — сказал один из людей.

Европейский дипломат, знакомый с деталями встречи в Белом доме, описал ее как хаотичную и неорганизованную. По его словам, Дональд Трамп во время разговора неоднократно выражал недовольство тем, что так и не стал лауреатом Нобелевской премии мира.

Другой представитель европейских кругов уточнил, что, несмотря на отсутствие открытой конфронтации, подобной той, что произошла в Овальном кабинете в начале года, украинский президент Владимир Зеленский покинул встречу с ощущением разочарования. Позже, в разговоре с несколькими европейскими лидерами, он поделился своими впечатлениями, не скрывая, что дискуссия в Белом доме оказалась для него сложной и малопродуктивной.

Источник, знакомый с ходом встречи, отметил, что до сих пор непонятно, что именно повлияло на Дональда Трампа. Ведь еще несколько недель назад он откровенно выражал недовольство действиями Владимира Путина, а затем внезапно вернулся к риторике, которая фактически совпадает с позицией России.

Европейский дипломат, комментируя ситуацию, подчеркнул, что создалось впечатление: Путин действовал целенаправленно и смог найти подход к Трампу. Иными словами, их телефонный разговор имел существенное влияние и, вероятно, определил дальнейшую тональность высказываний американского президента.

То, что Трамп сосредотачивается больше на сделке, чем на деталях, порой вызывает разочарование у всех сторон, и президент США выражал раздражение как Киевом, так и Москвой на протяжении всей своей попытки остановить войну.

Напомним, за Нобелевскую премию мира особенно рьяно боролся американский президент Дональд Трамп.

Ранее президент США уже высказывался о деятельности лауреата премии Марии Корины Мачадо.

