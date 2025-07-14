Трамп може підтримати Україну — що буде в заяві?

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Ken Cedeno

Президент США Дональд Трамп у понеділок, 14 липня, зробить заяву щодо війни між Україною та Росією. За всіма ознаками, вона має всі шанси стати дуже гучною.

Наприклад, сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем попередив, що мова може йти про рекордний потік військової допомоги для України. Деталі він не розкрив, тому що "очікуйте звернення Трампа".

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Деякі ЗМІ вже написали, що Трамп дасть України "Патріоти", щоб посилити українську ППО. Правда, теж багато деталей не розкрили.

То на що ж очікувати? Точніше навіть не так. Чи варто цього разу від Трампа очікувати чогось серйозного? Спробуємо розібрати основні варіанти того, що може сказати президент США.

Президент США Дональд Трамп дає коментар. Фото: REUTERS/Ken Cedeno

Варіант 1. Дуже жорсткий

Це, власне, те, про що говорив Грем. І на що останнім часом посилено натякав сам Трамп, говорячи, наприклад, про те, що Путін "гарно говорить, а вночі всіх бомбить".

Ну, тобто, лейтмотив наступний: Путін остаточно "дістав" Трампа, його терпіння, яке періодично випробовувалось, вичерпане. Тому Україна отримає зброю, "багато зброї", а ще, не виключено, піде більш конкретна розмова про санкції.

Це оптимальний варіант для України, на який, звісно, є певна надія, хоча раніше ця надія не надто справджувалась.

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Ken Cedeno

Варіант 2. Нейтрально-стабільний

Тобто, по суті, те що ми з вами чули від Трампа протягом всіх останніх місяців:

Якби він був президентом, ця війна б не почалась.

Це війна Байдена.

У Зеленського немає карт.

Його розчаровують обидві сторони.

Підпишіть мирну угоду, зупиніть смерті.

Make America Great Again

Наскільки такий варіант реалістичний? Ну, ми ж всі вже маємо досвід спостереження за заявами президента США. Тому повністю виключати його не можна. Напевно, ніколи.

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Ken Cedeno

Варіант 3. "Очікувана неочікуваність"

Трампу остаточно набридла війна в Україні, набридли Зеленський та Путін, у нього по плану гольф та MAGA. Справ в США достатньо, тому "розбирайтесь самі, а я пішов".

Трамп періодично погрожує, що вчинить саме так та залишить тему війни сторонам, які воюють та Європі.

Чи реалістично це? Виключати теж не можна, проте враховуючи те, як часто на це натякає Трамп, хоча жодних рухів в сторону по факту зроблено не було, шансів на такий варіант не надто багато.

Нагадаємо, Дональд Трамп різко висловився про російського диктатора Володимира Путіна, підкресливши його непередбачуваність і агресивність.