Путін гарно говорить, а потім ввечері бомбить всіх, — Трамп розлютився на російського диктатора

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Ken Cedeno

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна отримає зенітно-ракетні комплекси Patriot, наголосивши, що за них заплатить Європейський Союз. Водночас він різко висловився про російського диктатора Володимира Путіна, підкресливши його непередбачуваність і агресивність.

Свої заяви Трамп зробив під час спілкування з журналістами на військовій базі "Ендрюс" у понеділок, 14 липня.

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Трамп у своїй заяві жорстко висловився про диктатора Путіна через обстріли України.

"Путін дуже здивував багатьох. Він добре говорить, а потім увечері всіх бомбить", — заявив Трамп під час виступу, коментуючи необхідність посилення української ППО.

За його словами, Patriot справді потрібні Україні, оскільки російські атаки залишаються серйозною загрозою. Трамп також зауважив, що ця передача буде вигідною для США:

"Ми за це нічого не платимо, але ми їм це надішлемо. Це буде бізнес для нас", — сказав американський лідер.

Попри відсутність остаточного рішення щодо кількості, президент США наголосив, що допомога Києву буде — "бо їм потрібен захист".

Раніше ми писали, що глава Білого дому Дональд Трамп готується передати Україні наступальну зброю.

Також ми повідомляли, що вже найближчим часом Україна може отримати рекордний обсяг військової допомоги.