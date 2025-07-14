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Главная Новости дня Трамп жестко высказался о Путине из-за ночных обстрелов Украины

Трамп жестко высказался о Путине из-за ночных обстрелов Украины

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2025 10:34
Путин красиво говорит, а потом вечером бомбит всех, — Трамп разозлился на российского диктатора
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Ken Cedeno

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина получит зенитно-ракетные комплексы Patriot, подчеркнув, что за них заплатит Европейский Союз. В то же время он резко высказался о российском диктаторе Владимире Путине, подчеркнув его непредсказуемость и агрессивность.

Свои заявления Трамп сделал во время общения с журналистами на военной базе "Эндрюс" в понедельник, 14 июля.

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Трамп в своем заявлении жестко высказался о диктаторе Путине из-за обстрелов Украины.

"Путин очень удивил многих. Он хорошо говорит, а потом вечером всех бомбит", — заявил Трамп во время выступления, комментируя необходимость усиления украинской ПВО.

По его словам, Patriot действительно нужны Украине, поскольку российские атаки остаются серьезной угрозой. Трамп также отметил, что эта передача будет выгодной для США:

"Мы за это ничего не платим, но мы им это отправим. Это будет бизнес для нас", — сказал американский лидер.

Несмотря на отсутствие окончательного решения по количеству, президент США подчеркнул, что помощь Киеву будет — "потому что им нужна защита".

Ранее мы писали, что глава Белого дома Дональд Трамп готовится передать Украине наступательное оружие.

Также мы сообщали, что уже в ближайшее время Украина может получить рекордный объем военной помощи.

США владимир путин Дональд Трамп обстрелы война в Украине Patriot
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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