Трамп может поддержать Украину — что будет в заявлении?

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Ken Cedeno

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 14 июля, сделает заявление относительно войны между Украиной и Россией. По всем признакам, оно имеет все шансы стать очень громким.

Например, сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм предупредил, что речь может идти о рекордном потоке военной помощи для Украины. Детали он не раскрыл, потому что "ожидайте обращения Трампа".

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Некоторые СМИ уже написали, что Трамп даст Украине "Патриоты", чтобы усилить украинскую ПВО. Правда, тоже много деталей не раскрыли.

Так чего же ожидать? Точнее даже не так. Стоит ли на этот раз от Трампа ожидать чего-то серьезного? Попробуем разобрать основные варианты того, что может сказать президент США.

Президент США Дональд Трамп дает комментарий. Фото: REUTERS/Ken Cedeno

Вариант 1. Очень жесткий

Это, собственно, то, о чем говорил Грэм. И на что в последнее время усиленно намекал сам Трамп, говоря, например, о том, что Путин "красиво говорит, а ночью всех бомбит".

Ну, то есть, лейтмотив следующий: Путин окончательно "достал" Трампа, его терпение, которое периодически испытывалось, исчерпано. Поэтому Украина получит оружие, "много оружия", а еще, не исключено, пойдет более конкретный разговор о санкциях.

Это оптимальный вариант для Украины, на который, конечно, есть определенная надежда, хотя раньше эта надежда не слишком оправдывалась.

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Ken Cedeno

Вариант 2. Нейтрально-стабильный

То есть, по сути, то, что мы с вами слышали от Трампа в течение всех последних месяцев:

Если бы он был президентом, эта война бы не началась.

Это война Байдена.

У Зеленского нет карт.

Его разочаровывают обе стороны.

Подпишите мирное соглашение, остановите смерти.

Make America Great Again

Насколько такой вариант реалистичен? Ну, мы же все уже имеем опыт наблюдения за заявлениями президента США. Поэтому полностью исключать его нельзя. Наверное, никогда.

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Ken Cedeno

Вариант 3. "Ожидаемая неожиданность".

Трампу окончательно надоела война в Украине, надоели Зеленский и Путин, у него по плану гольф и MAGA. Дел в США достаточно, поэтому "разбирайтесь сами, а я ушел".

Трамп периодически угрожает, что поступит именно так и оставит тему войны воюющим сторонам и Европе.

Реалистично ли это? Исключать тоже нельзя, однако учитывая то, как часто на это намекает Трамп, хотя никаких движений в сторону по факту сделано не было, шансов на такой вариант не слишком много.

Напомним, Дональд Трамп резко высказался о российском диктаторе Владимире Путине, подчеркнув его непредсказуемость и агрессивность.