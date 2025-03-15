Візит Віткоффа до Москви — Трамп спростував новину про 8-годинне очікування

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп у суботу, 15 березня, спростував інформацію про те, що його спецпосланник Стів Віткофф чекав на зустріч у Москві вісім годин. Він назвав ЗМІ "хворими дегенератами".

Про це Трамп написав у соцмережі TruthSocial.

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За словами Трампа, вчора він прочитав новину про те, що президент Росії Володимир Путін змусив Віткоффа чекати вісім годин. Він наголосив, що насправді "ніякого очікування не було".

Він зазначив, що зустрічі з іншими представниками Росії відбулися та тривали певний час, але були "дуже продуктивними". На думку президента США, "є дуже хороші ознаки" (Припинення вогню. — Ред.).

"Єдина причина, чому вони вигадали цю історію, — це намагання принизити себе, тому що вони хворі дегенерати, які мають почати повідомляти новини правильно", — йдеться у дописі.

Скриншот допису Трампа

Нагадаємо, зустріч Путіна та Віткоффа у Москві відбулася 13 березня у закритому форматі.

А видання SkyNews писало, що російський президент "змусив чекати" Віткоффа вісім годин, оскільки нібито мав розмову з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.