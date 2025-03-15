Визит Виткоффа в Москву — Трамп опроверг новость о 8-часовом ожидании

Трамп остро раскритиковал СМИ из-за новости о Виткоффе
Президент США Дональд Трамп в субботу, 15 марта, опроверг информацию о том, что его спецпосланник Стив Уиткофф ждал встречи в Москве восемь часов. Он назвал СМИ "больными дегенератами".
Об этом Трамп написал в соцсети TruthSocial.
Визит Уиткоффа в Москву
По словам Трампа, вчера он прочитал новость о том, что президент России Владимир Путин заставил Виткоффа ждать восемь часов. Он подчеркнул, что на самом деле "никакого ожидания не было".
Он отметил, что встречи с другими представителями России состоялись и заняли определенное время, но были "очень продуктивными". По мнению президента США, "есть очень хорошие признаки" (прекращение огня. — Ред.).
"Единственная причина, почему они придумали эту историю, — это попытка унизить себя, потому что они больные дегенераты, которые должны начать сообщать новости правильно", — говорится в заметке.
Напомним, встреча Путина и Виткоффа в Москве состоялась 13 марта в закрытом формате.
А издание SkyNews писало, что российский президент "заставил ждать" Виткоффа восемь часов, поскольку якобы имел разговор с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.
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