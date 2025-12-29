Трамп дав оцінку телефонній розмові з Путіним щодо України

Дональд Трамп. Фото: Reuters

У понеділок, 29 грудня, американський президент Дональд Трамп провів телефонну розмову із російським лідером Володимиром Путіним. Лідер США оцінив її позитивно.

Про це повідомила прессекретарка адміністрації Дональда Трампа Керолайн Левітт у соцмережі Х.

Реклама

Читайте також:

Розмова Путіна та Трампа

"Президент Трамп завершив позитивну телефонну розмову з президентом Путіним щодо України", — написала Керолайн Левітт.

Інших подробиць вона не надала.

Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський оцінив розмову президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним. Наразі готується прямо зараз зустріч з європейськими лідерами задля передачі повного контексту змісту переговорів.

Раніше Дональд Трамп зазначив, що Володимир Путін начебто хоче "процвітання" для України.