Трамп дав оцінку телефонній розмові з Путіним щодо України
У понеділок, 29 грудня, американський президент Дональд Трамп провів телефонну розмову із російським лідером Володимиром Путіним. Лідер США оцінив її позитивно.
Про це повідомила прессекретарка адміністрації Дональда Трампа Керолайн Левітт у соцмережі Х.
Розмова Путіна та Трампа
"Президент Трамп завершив позитивну телефонну розмову з президентом Путіним щодо України", — написала Керолайн Левітт.
Інших подробиць вона не надала.
Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський оцінив розмову президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним. Наразі готується прямо зараз зустріч з європейськими лідерами задля передачі повного контексту змісту переговорів.
Раніше Дональд Трамп зазначив, що Володимир Путін начебто хоче "процвітання" для України.
