Україна
Головна Новини дня Зеленський прокоментував розмову Трампа з Путіним

Зеленський прокоментував розмову Трампа з Путіним

Дата публікації: 29 грудня 2025 10:45
Зеленський застеріг Дональда Трампа від російської дезінформації
Термінова новина

Президент Володимир Зеленський прокоментував розмову президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним і можливість дезінформації з боку Росії. За його словами, американський лідер повідомив, що мав тривалу розмову з Путіним і обговорив з ним усі 20 пунктів мирного плану, пункт за пунктом.

Зеленський зазначив, що подякував Трампу за таку детальну розмову. Він наголосив, що для України важливо, аби всі сторони перебували в одному контексті й обговорювали саме узгоджений документ, а не альтернативні варіанти чи інші пропозиції.

Володимир Зеленський володимир путін переговори Дональд Трамп мирні переговори
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
