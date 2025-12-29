Зеленський застеріг Дональда Трампа від російської дезінформації

Зеленський прокоментував розмову Трампа з Путіним
Дата публікації: 29 грудня 2025 10:45
Президент Володимир Зеленський прокоментував розмову президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним і можливість дезінформації з боку Росії. За його словами, американський лідер повідомив, що мав тривалу розмову з Путіним і обговорив з ним усі 20 пунктів мирного плану, пункт за пунктом.
Зеленський зазначив, що подякував Трампу за таку детальну розмову. Він наголосив, що для України важливо, аби всі сторони перебували в одному контексті й обговорювали саме узгоджений документ, а не альтернативні варіанти чи інші пропозиції.
