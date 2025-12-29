Видео
Главная Новости дня Зеленский прокомментировал разговор Трампа с Путиным

Зеленский прокомментировал разговор Трампа с Путиным

Дата публикации 29 декабря 2025 10:45
Зеленский предостерег Дональда Трампа от российской дезинформации
Срочная новость

Президент Владимир Зеленский прокомментировал разговор президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным и возможность дезинформации со стороны России. По его словам, американский лидер сообщил, что имел длительный разговор с Путиным и обсудил с ним все 20 пунктов мирного плана, пункт за пунктом.

Зеленский отметил, что поблагодарил Трампа за такой детальный разговор. Он подчеркнул, что для Украины важно, чтобы все стороны находились в одном контексте и обсуждали именно согласованный документ, а не альтернативные варианты или другие предложения.

Новость дополняется...

Владимир Зеленский владимир путин переговоры Дональд Трамп мирные переговоры
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
