Україна
Трамп дал оценку телефонному разговору с Путиным по Украине

Трамп дал оценку телефонному разговору с Путиным по Украине

Ua ru
Дата публикации 29 декабря 2025 18:00
Трамп дал оценку телефонному разговору с Путиным по Украине
Дональд Трамп. Фото: Reuters

В понедельник, 29 декабря, американский президент Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Лидер США оценил его положительно.

Об этом сообщила пресс-секретарь администрации Дональда Трампа Кэролайн Левитт в соцсети Х.

Читайте также:

Трамп дал оценку телефонному разговору с Путиным по Украине - фото 1

Разговор Путина и Трампа

"Президент Трамп завершил положительный телефонный разговор с президентом Путиным по Украине", — написала Кэролайн Левитт.

Других подробностей она не предоставила.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский оценил разговор президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным. Сейчас готовится прямо сейчас встреча с европейскими лидерами для передачи полного контекста содержания переговоров.

Ранее Дональд Трамп отметил, что Владимир Путин якобы хочет "процветания" для Украины.

Владимир Зеленский владимир путин переговоры Дональд Трамп война в Украине
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
