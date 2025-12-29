Трамп дал оценку телефонному разговору с Путиным по Украине

Дональд Трамп. Фото: Reuters

В понедельник, 29 декабря, американский президент Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Лидер США оценил его положительно.

Об этом сообщила пресс-секретарь администрации Дональда Трампа Кэролайн Левитт в соцсети Х.

Реклама

Читайте также:

Разговор Путина и Трампа

"Президент Трамп завершил положительный телефонный разговор с президентом Путиным по Украине", — написала Кэролайн Левитт.

Других подробностей она не предоставила.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский оценил разговор президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным. Сейчас готовится прямо сейчас встреча с европейскими лидерами для передачи полного контекста содержания переговоров.

Ранее Дональд Трамп отметил, что Владимир Путин якобы хочет "процветания" для Украины.