В США не знають, що чекає на відносини з Україною, — ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський та голова Білого дому Дональд Трамп. Фото: AFP

Американські чиновники не можуть передбачити, що чекає на американсько-українські відносини. Причиною цього є суперечка голови Білого дому Дональда Трампа та Президента України Володимира Зеленського у п'ятницю, 28 лютого, в Овальному кабінеті.

Про це пише NBC News у неділю, 2 березня.

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Після суперечок між президентами у Білому домі американські чиновники вважають, що шлях до мирної угоди щодо завершення війни в Україні "є вкрай невизначеним" й "повністю залежить від наступних кроків" Зеленського.

За словами анонімних посадовців, після інциденту представники адміністрації США також обговорювали, чи варто призупинити військову допомогу Україні. Однак наразі не зрозуміло, чи вдасться Трамп до такого кроку і коли це може статися.

Як зазначать джерела видання, Трамп вважає, що Зеленський "повинен повернутися за стіл" й "саме він повинен прийти і все виправити".

Нагадаємо, члени Конгресу США від Демократичної партії після інциденту в Білому домі підтримали Зеленського.

А видання Bloomberg писало, що європейські чиновники вважають ці суперечки "засідкою" для Зеленського.