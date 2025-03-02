В США не знают, что ждет отношения с Украиной, — СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Белого дома Дональд Трамп. Фото: AFP

Американские чиновники не могут предсказать, что ждет американо-украинские отношения. Причиной этого является спор главы Белого дома Дональда Трампа и Президента Украины Владимира Зеленского в пятницу, 28 февраля, в Овальном кабинете.

Об этом пишет NBC News в воскресенье, 2 марта.

Читайте также:

Отношения США и Украины

После споров между президентами в Белом доме американские чиновники считают, что путь к мирному соглашению по поводу завершения войны в Украине "является крайне неопределенным" и "полностью зависит от следующих шагов" Зеленского.

По словам анонимных чиновников, после инцидента представители администрации США также обсуждали, стоит ли приостановить военную помощь Украине. Однако пока не понятно, прибегнет ли Трамп к такому шагу и когда это может произойти.

Как отмечают источники издания, Трамп считает, что Зеленский "должен вернуться за стол" и "именно он должен прийти и все исправить".

Напомним, члены Конгресса США от Демократической партии после инцидента в Белом доме поддержали Зеленского.

А издание Bloomberg писало, что европейские чиновники считают эти споры "засадой" для Зеленского..