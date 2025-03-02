В США не знают, что ждет отношения с Украиной, — СМИ

Трамп ждет от Зеленского "следующих шагов", — СМИ
Американские чиновники не могут предсказать, что ждет американо-украинские отношения. Причиной этого является спор главы Белого дома Дональда Трампа и Президента Украины Владимира Зеленского в пятницу, 28 февраля, в Овальном кабинете.
Об этом пишет NBC News в воскресенье, 2 марта.
Отношения США и Украины
После споров между президентами в Белом доме американские чиновники считают, что путь к мирному соглашению по поводу завершения войны в Украине "является крайне неопределенным" и "полностью зависит от следующих шагов" Зеленского.
По словам анонимных чиновников, после инцидента представители администрации США также обсуждали, стоит ли приостановить военную помощь Украине. Однако пока не понятно, прибегнет ли Трамп к такому шагу и когда это может произойти.
Как отмечают источники издания, Трамп считает, что Зеленский "должен вернуться за стол" и "именно он должен прийти и все исправить".
Напомним, члены Конгресса США от Демократической партии после инцидента в Белом доме поддержали Зеленского.
А издание Bloomberg писало, что европейские чиновники считают эти споры "засадой" для Зеленского..
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