Україна
Трамп анонсував звільнення заручників ХАМАС найближчими днями

Трамп анонсував звільнення заручників ХАМАС найближчими днями

Дата публікації: 9 жовтня 2025 07:24
США очікують звільнення ізраїльських заручників найближчими днями
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент США Дональд Трамп заявив, що звільнення ізраїльських заручників, яких утримує угруповання ХАМАС, може відбутися вже 13 жовтня.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу Fox News у розмові з ведучим Шоном Ганніті, коментуючи поточну ситуацію на Близькому Сході.

Читайте також:

Трамп пообіцяв звільнити усіх заручників 

"Головне, що заручники будуть звільнені. Ймовірно, це відбудеться в понеділок. Там дуже складна ситуація. Їх тримають глибоко під землею, під вартою, і зараз багато чого відбувається для їхнього звільнення", — сказав Трамп, не розкриваючи деталей переговорів.

Американський президент також заявив, що після завершення бойових дій країни Близького Сходу долучаться до відбудови Сектора Гази. Він наголосив, що США підтримуватимуть мирні ініціативи та координацію з державами регіону.

"Ми віримо, що Газа стане безпечнішим місцем і буде відновлена. Інші країни регіону допоможуть у її відновленні, адже вони мають значні ресурси і зацікавлені в цьому", — зазначив глава Сполучених Штатів.

При цьому журналісти CNN повідомляють, що станом на ранок 9 жовтня ізраїльські авіаудари по території анклаву тривають, а ситуація в регіоні залишається напруженою.

Нагадаємо також, Дональд Трамп анонсував поїздку на Близький Схід. 

Окрім того, американський президент заявив, що Ізраїль і Хамас погодили перший етап мирних переговорів. 

Кілька днів тому в ХАМАС заявляли, що готові звільнити усіх заручників та поговорити про мирний план Дональда Трампа.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
