США ожидают освобождения израильских заложников в ближайшие дни

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент США Дональд Трамп заявил, что освобождение израильских заложников, которых удерживает группировка ХАМАС, может состояться уже 13 октября.

Об этом он сообщил в эфире телеканала Fox News в разговоре с ведущим Шоном Ганнити, комментируя текущую ситуацию на Ближнем Востоке.

"Главное, что заложники будут освобождены. Вероятно, это произойдет в понедельник. Там очень сложная ситуация. Их держат глубоко под землей, под стражей, и сейчас многое происходит для их освобождения", — сказал Трамп, не раскрывая деталей переговоров.

Американский президент также заявил, что после завершения боевых действий страны Ближнего Востока присоединятся к восстановлению Сектора Газа. Он подчеркнул, что США будут поддерживать мирные инициативы и координацию с государствами региона.

"Мы верим, что Газа станет более безопасным местом и будет восстановлена. Другие страны региона помогут в ее восстановлении, ведь они имеют значительные ресурсы и заинтересованы в этом", — отметил глава Соединенных Штатов.

При этом журналисты CNN сообщают, что по состоянию на утро 9 октября израильские авиаудары по территории анклава продолжаются, а ситуация в регионе остается напряженной.

Напомним также, Дональд Трамп анонсировал поездку на Ближний Восток.

Кроме того, американский президент заявил, что Израиль и Хамас согласовали первый этап мирных переговоров.

Несколько дней назад в ХАМАС заявляли, что готовы освободить всех заложников и поговорить о мирном плане Дональда Трампа.