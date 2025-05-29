211 понтонно-мостова бригада ЗСУ — командира Олега Побережнюка судитимуть

Олег Побережнюк в залі суду. Фото: скриншот

Державне бюро розслідувань (ДБР) завершило досудове розслідування у справі командира 211-ї понтонно-мостової бригади ЗСУ Олега Побережнюка. Його звинувачують у тому, що він ігнорував факти катувань і знущань над підлеглими військовослужбовцями з боку свого підлеглого офіцера.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР у четвер, 29 травня.

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Розслідування встановило, що з лютого по липень 2024 року командир знав про насильство, яке здійснював старший лейтенант бригади, однак жодних заходів не вжив. Зокрема, військових били, принижували та катували.

Встановлено, що офіцер є сином начальника штабу цієї ж бригади — близького товариша комбрига. Це, ймовірно, стало причиною мовчання командира та небажання повідомляти про злочини правоохоронним органам.

"У результаті — замість захисту прав своїх підлеглих командир фактично став учасником злочинної бездіяльності, дозволивши продовжувати тортури та знущання. Подібні дії становлять не лише порушення законодавства, а й серйозну загрозу внутрішній дисципліні Збройних сил України в умовах збройної агресії", — йдеться у повідомленні.

У ДБР додали, що Побережнюк інкримінують бездіяльність військової влади в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 426 КК України). Матеріали справи вже відкрито для ознайомлення стороною захисту. Після завершення цієї процедури справу передадуть до суду.

Повідомлення про підозру. Фото: ДБР

Нагадаємо, розслідування "Української правди" виявило, що у 211-й понтонно-мостовій бригаді ЗСУ вимагали гроші з військових, били їх і навіть застосовували жорстокі покарання — зокрема, прив’язували до хреста. Згодом почалося розслідування щодо командира Олега Побережнюка. 20 грудня його відпустили із зали суду під заставу, проте вже за кілька днів знову взяли під варту і оголосили про нову підозру.