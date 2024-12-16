Ситуація у 211 бригаді — Лубінець відреагував на скандал з розп'яттям військового та поборами

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: РБК-Україна

Знущання над військовослужбовцями в 211-й бригаді мають бути розслідувані. Про результати буде повідомлено громадськості.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram у понеділок, 16 грудня.

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Лубінець зазначив, що надіслав запит на проведення службового розслідування відповідальним структурам.

"Сьогодні у медіа побачив публікацію про ймовірні факти знущань над військовослужбовцями в одній із військових частин ЗСУ. Тож негайно відправив листи на Генеральний штаб Збройних сил України та Військову службу правопорядку у ЗСУ для перевірки інформації та проведення службового розслідування з метою подальшого реагування", — йдеться у повідомленні.

Омбудсман підкреслив, що взяв ситуацію під особистий контроль і пообіцяв інформувати суспільство про результати розслідування.

"Такого ганебного явища не повинно бути! Тож беру ситуацію на особистий контроль і повідомлятиму про результати перевірки цього факту", — підсумував Лубінець.

Повідомлення Лубінця у Telegram

Нагадаємо, у 211-й понтонно-мостовій бригаді здійнявся скандал через вимагання грошей, побиття та навіть прив'язування військовослужбовців до хреста. Командиром бригади є полковник Олег Побережнюк, журналісти виявили низку зловживань, пов’язаних із його керівництвом.

Після публікації статті про ситуацію у 211-й бригаді, Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський направив туди комісію Військової служби правопорядку. На час проведення перевірки командира військової частини відсторонено від виконання службових обов’язків за посадою. А міністр оборони Рустем Умєров заявив, що затягування розслідувань, сімейні підряди, побори та знущання з військовослужбовців — неприйнятні.