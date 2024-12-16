Ситуация в 211 бригаде - Лубинец отреагировал на скандал с распятием военного и поборами

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: РБК-Украина

Издевательства над военнослужащими в 211-й бригаде должны быть расследованы. О результатах будет сообщено общественности.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram в понедельник, 16 декабря.

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Лубинец отметил, что направил запрос на проведение служебного расследования ответственным структурам.

"Сегодня в СМИ увидел публикацию о возможных фактах издевательств над военнослужащими в одной из воинских частей ВСУ. Поэтому немедленно отправил письма на Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины и Военную службу правопорядка для проверки информации и проведения служебного расследования с целью дальнейшего реагирования", — говорится в сообщении.

Омбудсман подчеркнул, что взял ситуацию под личный контроль и пообещал информировать общество о результатах расследования.

"Такого позорного явления не должно быть! Так что беру ситуацию на личный контроль и буду сообщать о результатах проверки этого факта", — подытожил Лубинец.

Сообщение Лубинца в Telegram

Напомним, в 211-й понтонно-мостовой бригаде разгорелся скандал из-за вымогательства денег, избиения и даже привязывания военнослужащих к кресту. Командиром бригады является полковник Олег Побережнюк, журналисты обнаружили ряд злоупотреблений, связанных с его руководством.

После публикации статьи о ситуации в 211-й бригаде, Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский направил туда комиссию Военной службы правопорядка. На время проведения проверки командир воинской части отстранен от исполнения служебных обязанностей по должности. А министр обороны Рустем Умеров заявил, что затягивание расследований, семейные подряды, поборы и издевательства над военнослужащими — неприемлемы.