211 понтонно-мостовая бригада ВСУ - командира Олега Побережнюка будут судить

Олег Побережнюк в зале суда. Фото: скриншот

Государственное бюро расследований (ГБР) завершило досудебное расследование по делу командира 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ Олега Побережнюка. Его обвиняют в том, что он игнорировал факты пыток и издевательств над подчиненными военнослужащими со стороны своего подчиненного офицера.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР в четверг, 29 мая.

Реклама

Читайте также:

Побережнюк предстанет перед судом

Расследование установило, что с февраля по июль 2024 года командир знал о насилии, которое совершал старший лейтенант бригады, однако никаких мер не принял. В частности, военных били, унижали и пытали.

Установлено, что офицер является сыном начальника штаба этой же бригады — близкого товарища комбрига. Это, вероятно, стало причиной молчания командира и нежелания сообщать о преступлениях правоохранительным органам.

"В результате — вместо защиты прав своих подчиненных командир фактически стал участником преступной бездеятельности, позволив продолжать пытки и издевательства. Подобные действия представляют не только нарушение законодательства, но и серьезную угрозу внутренней дисциплине Вооруженных Сил Украины в условиях вооруженной агрессии", — говорится в сообщении.

В ГБР добавили, что Побережнюк инкриминируют бездействие военной власти в условиях военного положения (ч. 4 ст. 426 УК Украины). Материалы дела уже открыты для ознакомления стороной защиты. После завершения этой процедуры дело передадут в суд.

Сообщение о подозрении. Фото: ГБР

Напомним, расследование "Украинской правды" показало, что в 211-й понтонно-мостовой бригаде ВСУ требовали деньги с военных, били их и даже применяли жестокие наказания - в частности, привязывали к кресту. Впоследствии началось расследование в отношении командира Олега Побережнюка. 20 декабря его отпустили из зала суда под залог, однако уже через несколько дней снова взяли под стражу и объявили о новом подозрении.