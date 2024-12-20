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Командир 211 бригади вийшов з-під варти під заставу

20 грудня 2024 13:55
Карина Приходько - Редактор
Скандал в 211 бригаді — Олег Побережнюк вийшов з-під варти під заставу
Засідання суду щодо справи Олега Побережнюка. Фото: Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор

Командир 211 понтонно-мостової бригади Олег Побережнюк 20 грудня вийшов з-під варти під заставу. Лише вчора йому обрали запобіжний захід. 

Про це повідомили у Тернопільській спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону в коментарі Суспільному.

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Побережнюк вийшов з-під варти

Побережнюк вийшов з-під варти під заставу всього через один день після обрання йому запобіжного заходу. Суд у Тернополі 19 грудня ухвалив рішення про тримання командира 211 бригади за ґратами з правом внесення застави у розмірі 908 тисяч 400 гривень. 

Водночас наразі невідомо, чи вніс заставу Олег Побережнюк сам, чи це зробили за нього. 

Що відомо про скандал у 211 бригаді

Кілька днів тому у соціальних мережах з'явилася інформація про зловживання службовим становищем командиром 211 бригади Олегом Побережнюком. У воїнів вимагали гроші, били їх та навіть прив'язували до хреста. 

Вже 18 грудня, у Тернополі мало відбутися засідання суду щодо цієї справи, але його перенесли через відсутність адвоката Побережнюка.

Деякі підлеглі виразили підтримку своєму керівнику та прийшли підтримати командира до суду.

Однак вже 19 грудня комбригу 211-ї бригади обрали запобіжний захід. Його триматимуть під вартою з можливістю внести заставу.

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