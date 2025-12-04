Популярні запити в Google 2025 — що найчастіше шукали українці

Людина користується ноутбуком. Фото: Pexels

У Google з’явилися підсумки року, і українські запити за 2025-й дуже чітко показали, чим жила країна. Користувачі одночасно шукали відповіді на побутові питання, стежили за улюбленими шоу, цікавилися фільмами й активно підтримували армію.

Найпопулярніші пошукові запити в Україні у 2025 році

Абсолютним лідером став запит "графік відключення світла" — і це цілком обґрунтований інтерес у сезон відключень. У трійці також опинилося популярне шоу "Холостяк 2025" та другий сезон серіалу "Гра в кальмара", які стабільно тримали українців біля екранів.

Найпопулярніші пошукові запити українців за категоріями. Фото: скриншот

У розділі персон найбільше українців цікавив Олександр Усик, адже відомий боксер провів епічний бій з Денієлом Дюбуа. Поряд із Усиком також опинилися актори, політики й навіть іноземні спортсмени — від Тараса Цимбалюка до Джозефа Паркера. Схоже, цього року українці активно гуглили всіх, хто став героєм новин, чи повернувся на великий ринг або екран.

Щодо покупок українців здебільшого цікавили речі, які напряму пов’язані з реаліями війни та побутом: "пікап для ЗСУ", "військові облігації", "жіноча військова форма", а також "генератор" і "валюта в банку". Але поруч опинилася й "вірусна" дитяча іграшка "Лабубу", новенький iPhone 17, а також укра їнська вишиванка та навіть сіль з Дрогобича.

Найпопулярнішими фільмами, згідно зі статистикою пошукових запитів, в Україні стали: "Ущелина", "Носферату", "Дракула". Були там й сімейні мультфільми, як-от "Ліло і Стіч".

Окрім того, українці активно гуглили роз'яснення щодо мобілізації, роботи НАБУ, а також супровід ветеранів.

Популярними запитами були й імена та прізвища тих, кого не стало у 2025 році. Зокрема, українці найчастіше шукали інформацію про Анну Жук, Андрія Парубія, Романа Попова, Оззі Осборна, Максима Неліпу, Євгенію Добровольську, Тиграна Кеосяна, Халка Хогана та інших.

