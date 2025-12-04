Популярные запросы в Google 2025 — что чаще всего искали украинцы

Человек пользуется ноутбуком. Фото: Pexels

В Google появились итоги года, и украинские запросы за 2025-й очень четко показали, чем жила страна. Пользователи одновременно искали ответы на бытовые вопросы, следили за любимыми шоу, интересовались фильмами и активно поддерживали армию.

Что чаще всего украинцы искали в Интернете расскажет Новини.LIVE.

Самые популярные поисковые запросы в Украине в 2025 году

Абсолютным лидером стал запрос "график отключения света" — и это вполне обоснованный интерес в сезон отключений. В тройке также оказалось популярное шоу "Холостяк 2025" и второй сезон сериала "Игра в кальмара", которые стабильно держали украинцев у экранов.

Самые популярные поисковые запросы украинцев по категориям. Фото: скриншот

В разделе персон больше всего украинцев интересовал Александр Усик, ведь известный боксер провел эпический бой с Дэниелом Дюбуа. Рядом с Усиком также оказались актеры, политики и даже иностранные спортсмены - от Тараса Цимбалюка до Джозефа Паркера. Похоже, в этом году украинцы активно гуглили всех, кто стал героем новостей, вернулся на большой ринг или экран.

Относительно покупок украинцев в основном интересовали вещи, которые напрямую связаны с реалиями войны и бытом: "пикап для ВСУ", "военные облигации", "женская военная форма", а также "генератор" и "валюта в банке". Но рядом оказалась и "вирусная" детская игрушка "Лабубу", новенький iPhone 17, а также украинская вышиванка и даже соль из Дрогобыча.

Самыми популярными фильмами, согласно статистике поисковых запросов, в Украине стали: "Ущелье", "Носферату", "Дракула". Были там и семейные мультфильмы, например "Лило и Стич".

Кроме того, украинцы активно гуглили разъяснения по мобилизации, работы НАБУ, а также сопровождение ветеранов.

Популярными запросами были и имена и фамилии тех, кого не стало в 2025 году. В частности, украинцы чаще всего искали информацию об Анне Жук, Андрее Парубие, Романе Попове, Оззи Осборне, Максиме Нелипе, Евгении Добровольской, Тигране Кеосяне, Халке Хогане и других.

