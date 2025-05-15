Максим Нелипа — актер и ведущий погиб на фронте

Актер и ведущий Максим Нелипа. Фото: facebook/dizelshow

На фронте 12 мая погиб актер и ведущий Максим Нелипа. Сейчас следствие устанавливает все детали его смерти.

Об этом сообщили блогер Елена Филонова и украинский актер Дмитрий Оскин.

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Гибель Максима Нелипы

"В бою погиб наш коллега, телеведущий Макс Нелипа. Не верю, тяжелая потеря. Мои искренние соболезнования родным и близким. Макс, твоя улыбка всегда будет в нашей памяти", — написала Елена Филонова.

В то же время Дмитрий Оскин опубликовал скриншот сообщения жены Максима — Тамары. Она сообщила, что ее муж погиб 12 мая. Также Тамара добавила, что сейчас у нее мало информации о гибели, ведь в части, где служил актер, сообщили, что сейчас идет следствие.

Скриншот сообщения жены Максима

Что известно о Максиме Нелипе

Максим Нелипа — известный украинский артист, звезда "Дизельшоу". За свою карьеру он был ведущим популярных шоу, в частности "Подъем" и "Проиграй миллион".

Артист решил вступить в ряды ВСУ в марте 2022 года. После этого он долго не появлялся в социальных сетях и вернулся только 15 октября 2023 года, в день своего рождения.

Напомним, в январе этого года стало известно, что Максим Нелипа получил ранение на фронте и попал в больницу в тяжелом состоянии.

Однако незадолго артист опроверг слухи о тяжелом ранении и сообщил, что имеет достаточно непростую болезнь.