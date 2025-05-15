Максим Неліпа — актор і ведучий загинув на фронті

Актор та ведучий Максим Неліпа. Фото: facebook/dizelshow

На фронті 12 травня загинув актор і ведучий Максим Неліпа. Наразі слідство встановлює усі деталі його смерті.

Про це повідомили блогерка Олена Філонова та український актор Дмитро Оскін.

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Загибель Максима Неліпи

"В бою загинув наш колега, телеведучий Макс Неліпа. Не вірю, важка втрата. Мої щирі співчуття рідним та близьким. Макс, твоя посмішка завжди буде в нашій памʼяті", — написала Олена Філонова.

Водночас Дмитро Оскін опублікував скриншот допису дружини Максима — Тамари. Вона повідомила, що її чоловік загинув 12 травня. Також Тамара додала, що зараз в неї мало інформації про загибель, адже в частині, де служив актор, повідомили, що зараз триває слідство.

Скриншот допису дружини Максима

Що відомо про Максима Неліпу

Максим Неліпа — відомий український артист, зірка "Дизельшоу". За свою кар'єру він був ведучим популярних шоу, зокрема" "Підйом" та "Програй мільйон".

Артист вирішив вступити до лав ЗСУ у березні 2022 року. Після цього він довго не з'являвся у соціальних мережах і повернувся лише 15 жовтня 2023 року, у день свого народження.

Нагадаємо, у січні цього року стало відомо, що Максим Неліпа отримав поранення на фронті та потрапив до лікарні у важкому стані.

Однак незадовго артист спростував чутки про важке поранення і повідомив, що має досить непросту хворобу.