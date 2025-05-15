Максим Неліпа — актор і ведучий загинув на фронті

На фронті загинув актор Максим Неліпа — що про нього відомо
На фронті 12 травня загинув актор і ведучий Максим Неліпа. Наразі слідство встановлює усі деталі його смерті.
Про це повідомили блогерка Олена Філонова та український актор Дмитро Оскін.
Загибель Максима Неліпи
"В бою загинув наш колега, телеведучий Макс Неліпа. Не вірю, важка втрата. Мої щирі співчуття рідним та близьким. Макс, твоя посмішка завжди буде в нашій памʼяті", — написала Олена Філонова.
Водночас Дмитро Оскін опублікував скриншот допису дружини Максима — Тамари. Вона повідомила, що її чоловік загинув 12 травня. Також Тамара додала, що зараз в неї мало інформації про загибель, адже в частині, де служив актор, повідомили, що зараз триває слідство.
Що відомо про Максима Неліпу
Максим Неліпа — відомий український артист, зірка "Дизельшоу". За свою кар'єру він був ведучим популярних шоу, зокрема" "Підйом" та "Програй мільйон".
Артист вирішив вступити до лав ЗСУ у березні 2022 року. Після цього він довго не з'являвся у соціальних мережах і повернувся лише 15 жовтня 2023 року, у день свого народження.
Нагадаємо, у січні цього року стало відомо, що Максим Неліпа отримав поранення на фронті та потрапив до лікарні у важкому стані.
Однак незадовго артист спростував чутки про важке поранення і повідомив, що має досить непросту хворобу.
Читайте Новини.LIVE!