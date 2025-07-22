Оззи Осборн умер — чем запомнился рок-музыкант

Легенда хэву-метала — умер рок-музыкант Оззи Осборн
Вокалист известной группы Black Sabbath Оззи Осборн умер 22 июля. Рок-музыканту было 76 лет.
Об этом сообщило издание Sky News.
Умер Оззи Осборн
"С большей печалью, чем можно передать словами, мы вынуждены сообщить, что наш любимый Оззи Осборн ушел из жизни сегодня утром. Он был со своей семьей и окружен любовью", — заявила семья исполнителя.
Издание сообщает, что Оззи Осборн умер через несколько недель после своего прощального концерта в Villa Park. Как известно, последние несколько лет у музыканта была болезнь Паркинсона и другие проблемы со здоровьем, однако, что стало причиной смерти рок-звезды, не сообщается.
На протяжении карьеры Осборн вошел в Зал славы музыки Великобритании и Зал славы рок-н-ролла США дважды — сначала вместе с группой Black Sabbath, а затем как сольный исполнитель.
Напомним, еще в январе 2024 года жена Оззи Осборна объявила о его прощальных концертах. Он был вынужден прекратить участие в живых концертах после того, как ему понадобилась операция после падения.
Уже в мае того же года музыкант согласился снова выйти на сцену.
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