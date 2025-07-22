Оззи Осборн умер — чем запомнился рок-музыкант

Рок-музыкант Оззи Осборн. Фото: REUTERS

Вокалист известной группы Black Sabbath Оззи Осборн умер 22 июля. Рок-музыканту было 76 лет.

Об этом сообщило издание Sky News.

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Умер Оззи Осборн

"С большей печалью, чем можно передать словами, мы вынуждены сообщить, что наш любимый Оззи Осборн ушел из жизни сегодня утром. Он был со своей семьей и окружен любовью", — заявила семья исполнителя.

Издание сообщает, что Оззи Осборн умер через несколько недель после своего прощального концерта в Villa Park. Как известно, последние несколько лет у музыканта была болезнь Паркинсона и другие проблемы со здоровьем, однако, что стало причиной смерти рок-звезды, не сообщается.

На протяжении карьеры Осборн вошел в Зал славы музыки Великобритании и Зал славы рок-н-ролла США дважды — сначала вместе с группой Black Sabbath, а затем как сольный исполнитель.

Напомним, еще в январе 2024 года жена Оззи Осборна объявила о его прощальных концертах. Он был вынужден прекратить участие в живых концертах после того, как ему понадобилась операция после падения.

Уже в мае того же года музыкант согласился снова выйти на сцену.