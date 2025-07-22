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Головна Новини дня Легенда хеву-металу — помер рок-музикант Оззі Осборн

Легенда хеву-металу — помер рок-музикант Оззі Осборн

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Дата публікації: 22 липня 2025 21:56
Оззі Осборн помер — чим запам'ятався рок-музикант
Рок-музикант Оззі Осборн. Фото: REUTERS

Вокаліст відомого гурту Black Sabbath Оззі Осборн помер 22 липня. Рок-музиканту було 76 років.

Про це повідомило видання Sky News

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Помер Оззі Осборн

"З більшим сумом, ніж можна передати словами, ми змушені повідомити, що наш улюблений Оззі Осборн пішов із життя сьогодні вранці. Він був зі своєю сім'єю і оточений любов'ю", — заявила сім'я виконавця.

Видання повідомляє, що Оззі Осборн помер через кілька тижнів після свого прощального концерту в Villa Park. Як відомо, останні кілька років у музиканта була хвороба Паркінсона та інші проблеми зі здоров'ям, однак, що стало причиною смерті рок-зірки, не повідомляють. 

Упродовж кар'єри Осборн увійшов до Зали слави музики Великої Британії та Зали слави рок-н-ролу США двічі — спершу разом з гуртом Black Sabbath, а потім як сольний виконавець. 

Нагадаємо, ще в січні 2024 року дружина Оззі Осборна оголосила про його прощальні концерти. Він був змушений припинити участь у живих концертах після того, як йому знадобилася операція після падіння.

Вже в травні того ж року музикант погодився знову вийти на сцену

смерть музика артисти Оззі Осборн співак
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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