Оззі Осборн помер — чим запам'ятався рок-музикант

Легенда хеву-металу — помер рок-музикант Оззі Осборн
Вокаліст відомого гурту Black Sabbath Оззі Осборн помер 22 липня. Рок-музиканту було 76 років.
Про це повідомило видання Sky News.
Помер Оззі Осборн
"З більшим сумом, ніж можна передати словами, ми змушені повідомити, що наш улюблений Оззі Осборн пішов із життя сьогодні вранці. Він був зі своєю сім'єю і оточений любов'ю", — заявила сім'я виконавця.
Видання повідомляє, що Оззі Осборн помер через кілька тижнів після свого прощального концерту в Villa Park. Як відомо, останні кілька років у музиканта була хвороба Паркінсона та інші проблеми зі здоров'ям, однак, що стало причиною смерті рок-зірки, не повідомляють.
Упродовж кар'єри Осборн увійшов до Зали слави музики Великої Британії та Зали слави рок-н-ролу США двічі — спершу разом з гуртом Black Sabbath, а потім як сольний виконавець.
Нагадаємо, ще в січні 2024 року дружина Оззі Осборна оголосила про його прощальні концерти. Він був змушений припинити участь у живих концертах після того, як йому знадобилася операція після падіння.
Вже в травні того ж року музикант погодився знову вийти на сцену.
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