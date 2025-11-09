Фелікс Редька заявив, що в Україні відбувається відкат до російської мови

Український стендап-комік та гуморист Фелікс Редька. Фото: znaki.fm

Український стендап-комік та гуморист Фелікс Редька заявив, що зараз в Україні відбувається "відкат" до російської мови. На його думку, причиною є те, що українська мова стала токсичною темою для багатьох громадян.

Про це Фелікс Редька сказав під час подкасту з Василем Тимошенком в YouTube.

Реклама

Читайте також:

Фелікс Редька про повернення до російської мови

Під час подкасту з Василем Тимошенком український стендап-комік та гуморист Фелікс Редька заявив, що зараз в Україні спостергіається "відкат" до російської мови.

Василь Тимошенко запитав коміка, чи не помічає він, що нині тренд змінюється, і зараз більше в інтернеті захищають російськомовних, хоча на початку війни було навпаки. У відповідь Фелікс Редька сказав:

"Якесь державне обличчя заявило, що спостерігається відкат — люди повертаються до російської мови в Україні. І тут треба поставити питання не мені, а тим людям, які були відповідальні за популяризацію української мови та за просування української культури: як вони так примудрилися за 4 роки повномасштабної війни створити такі умови та середовище, де люди назад переходять на російську мову".

У відповідь на питання про те, що спричинило такі зміни, комік сказав, що для багатьох людей українська мова стала токсичною темою.

"Банально, тому що українська мова для багатьох людей, не для всіх, стала токсичною темою. Вони ж завжди вимагають від людей, всім еволюціонувати, і стати супер інтелектуалами, які начиталися 500 книжок, пройшли 300 курсів, і почали відчувати свою ідентичність, і стали усвідомленими.

Більшість людей працюють на звичайних роботах, ходять на завод, виховують дітей, і їм байдуже на глибокі питання ідентичності, фільтрації музики, яку вони слухають, літератури", — пояснив стендап-комік.

Водночас він додав, що більшості із тих людей, які токсично виступають за українську мову, насправді їм байдуже про українську мову. За його словами, для них українська мова — це аксесуар, завдяки якому вони вихваляються.

Нагадаємо, що нещодавно уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська заявила, що в Україні частина суспільства знову повертається до російської мови.

Також ми інформували, чи будуть в Україні запроваджувати мовних патрулів.