Фелікс Редька — комік осоромився через жарт про князя Володимира

Комік Фелікс Редька. Фото: скриншот з відео

Український комік Фелікс Редька в одному зі своїх недавніх виступів невдало пожартував та "проїхався" по українському князю Володимиру Великому. Зокрема, він облаяв його та розповідав історії про те, як князь "ґвалтував свою дружину".

Про це повідомив командир 2-го штурмового батальйону Третьої окремої штурмової бригади Дмитро Кухарчук у Telegram.

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"Князь Володимир був названий "пі***ом", який зґвалтував свою дружину на очах у її батька, а потім відрізав йому голову. Зал реготав", — розповів Кухарчук.

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За його словами, історія — дуже тонка штука. Правдивість історичних фактів може бути підтверджена багатьма джерелами, але давати дефініції подіям, які відбулися в IX сторіччі, та ще й у такій формі — це відверте маніпулювання свідомістю.

Військовий зацікавився риторичним питанням: чи були в середньовічній історії Англії, Франції, Іспанії, Німеччини, Польщі та інших країн правителі, які різали всіх навколо, але принесли своїм державам процвітання? Однозначно були. Модель поведінки диктується нормою епохи.

"Чи може якийсь напівчахлий комік-поляк, англієць, німець — публічно називати осіб, зображених на їхніх банкнотах, "пі***ами" і не нести за це покарання? Як гадаєте, чи реготало б польське, англійське, італійське чи німецьке суспільство?" — дивується Кухарчук.

У своєму дописі він прикріпив афішу з туром Фелікса Редьки та повідомив, що він збирається до США, аби розповідати американцям "про українських Князів-пі***ів". Військовий обурився і заявив, що це не просто "жарт" чи "гумор", а свідома дискредитація української історії під прикриттям "сміливого стендапу".

"Це не ОПЗЖ, не Бойко, не Медведчук. Це гірше. Це ті, хто, прикриваючись словами "у мене батько воює", розповсюджують наративи, які множать на нуль авторитет української історії й ставлять під сумнів наші здобутки", — сказав Дмитро Кухарчук.

Він звернувся до Служби Безпеки України з проханням перевірити, чи не містять висловлювання цього діяча ознак кримінального правопорушення відповідно до законодавства України.

Скриншот допису Дмитра Кухарчука

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