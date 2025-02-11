Феликс Редька — комик оконфузился из-за шутки о князе Владимире

Комик Феликс Редька. Фото: скриншот из видео

Украинский комик Феликс Редька в одном из своих недавних выступлений неудачно пошутил и "проехался" по украинскому князю Владимиру Великому. В частности, он обругал его и рассказывал истории о том, как князь "насиловал свою жену".

Об этом сообщил командир 2-го штурмового батальона Третьей отдельной штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук в Telegram.

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"Князь Владимир был назван "пи***ом", который изнасиловал свою жену на глазах у ее отца, а потом отрезал ему голову. Зал хохотал", — рассказал Кухарчук.

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По его словам, история — очень тонкая штука. Правдивость исторических фактов может быть подтверждена многими источниками, но давать дефиниции событиям, которые произошли в IX веке, да еще и в такой форме — это откровенное манипулирование сознанием.

Военный заинтересовался риторическим вопросом: были ли в средневековой истории Англии, Франции, Испании, Германии, Польши и других стран правители, которые резали всех вокруг, но принесли своим государствам процветание? Однозначно были. Модель поведения диктуется нормой эпохи.

"Может ли какой-то полудохлый комик — поляк, англичанин, немец — публично называть лиц, изображенных на их банкнотах, "пи***ами" и не нести за это наказание? Как думаете, хохотало бы польское, английское, итальянское или немецкое общество? " — удивляется Кухарчук.

В своей заметке он прикрепил афишу с туром Феликса Редьки и сообщил, что он собирается в США, чтобы рассказывать американцам "об украинских Князьях-пи***ов". Военный возмутился и заявил, что это не просто "шутка" или "юмор", а сознательная дискредитация украинской истории под прикрытием "смелого стендапа".

"Это не ОПЗЖ, не Бойко, не Медведчук. Это хуже. Это те, кто, прикрываясь словами "у меня отец воюет", распространяют нарративы, которые умножают на ноль авторитет украинской истории и ставят под сомнение наши достижения", — сказал Дмитрий Кухарчук.

Он обратился в Службу безопасности Украины с просьбой проверить, не содержат ли высказывания этого деятеля признаков уголовного преступления в соответствии с законодательством Украины.

Скриншот сообщения Дмитрия Кухарчука

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