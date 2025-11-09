Феликс Редька заявил, что в Украине происходит откат к русскому языку

Украинский стендап-комик и юморист Феликс Редька. Фото: znaki.fm

Украинский стендап-комик и юморист Феликс Редька заявил, что сейчас в Украине происходит "откат" к русскому языку. По его мнению, причиной является то, что украинский язык стал токсичной темой для многих граждан.

Об этом Феликс Редька сказал во время подкаста с Василием Тимошенко в YouTube.

Феликс Редька о возвращении к русскому языку

Во время подкаста с Василием Тимошенко украинский стендап-комик и юморист Феликс Редька заявил, что сейчас в Украине наблюдается "откат" к русскому языку.

Василий Тимошенко спросить комика, не замечает ли он, что сейчас тренд меняется, и сейчас больше в интернете защищают русскоязычных, хотя в начале войны было наоборот. В ответ Феликс Редька сказал:

"Какое-то государственное лицо заявило, что наблюдается откат — люди возвращаются к русскому языку в Украине. И здесь надо задать вопрос не мне, а тем людям, которые были ответственны за популяризацию украинского языка и за продвижение украинской культуры: как они так умудрились за 4 года полномасштабной войны создать такие условия и среду, где люди обратно переходят на русский язык".

В ответ на вопрос о том, что повлекло такие изменения, комик сказал, что для многих людей украинский язык стал токсичной темой.

"Банально, потому что украинский язык для многих людей, не для всех, стал токсичной темой. Они же всегда требуют от людей, всем эволюционировать, и стать супер интеллектуалами, которые начитались 500 книг, прошли 300 курсов, и начали чувствовать свою идентичность, и стали осознанными.

Большинство людей работают на обычных работах, ходят на завод, воспитывают детей, и им безразличны глубокие вопросы идентичности, фильтрации музыки, которую они слушают, литературы", — объяснил стендап-комик.

В то же время он добавил, что большинству из тех людей, которые токсично выступают за украинский язык, на самом деле им безразлично об украинском языке. По его словам, для них украинский язык — это аксессуар, благодаря которому они хвастаются.

Напомним, что недавно уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская заявила, что в Украине часть общества снова возвращается к русскому языку.

Также мы информировали, будут ли в Украине вводить языковых патрулей.