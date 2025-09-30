Часть украинцев снова начинают говорить на русском языке, заявила омбудсмен

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская. Фото: facebook.com/olena.ivanovska

В Украине после нескольких лет полномасштабной войны часть общества снова возвращается к русскому языку. Это является опасной тенденцией.

Об этом в интервью РБК-Украина заявила уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская.

Что сказала языковой омбудсмен о русском языке в Украине

"В 2022 году мы все были настороже: прислушивались к речи каждого, ведь русский ассоциировался с агрессором. Тогда людям было стыдно публично говорить на языке нападающего. Сегодня же сработала человеческая психология привыкания к войне. И часть общества постепенно возвращается к старым языковым практикам. Это опасная тенденция", — заявила Ивановская.

Она отметила, что в Украине наблюдается определенный откат в языковом вопросе, особенно в образовательной сфере.

Также омбудсмен подчеркнула, что Украина является демократическим государством, и невозможно регулировать, на каком языке ребенок общается с матерью. В то же время Ивановская добавила, что именно в раннем возрасте формируются языковые привычки, и если мама бессознательно "одевает на ребенка оковы" русской речи, в дальнейшем избавиться от этого будет значительно сложнее.

Кроме того, она подчеркнула, что применение насилия или любых "диких методов" в этой сфере неприемлемо.

"Мы стремимся в Европу, а там основой является сознательный выбор. Поэтому я вижу два главных пути: просвещение и пример. Начинать стоит еще с роддома: вместе с базовыми вещами дарить семье украинскую книгу, диск с колыбельными, памятку для родителей, которая бы напоминала о ценности и цене языка и его значении в формировании характера и судьбы младенца. Ребенок должен расти в атмосфере, где украинское слово ассоциируется с теплом, с домом, с родными", — заявила она.

Также омбудсмен уточнила, что языковое законодательство в Украине не предусматривает создание никаких "языковых патрулей".

Напомним, несколько недель назад Иваноская заявила, что в Украине не будут вводить языковых патрулей по нескольким причинам. Одна из них — потребность финансирования обороноспособности страны.

Также она рассказала, что ей писали угрозы с фразой "ты закончишь как Фарион".