Главная Новости дня Языковой омбудсмен рассказала об угрозах, которые ей писали

Языковой омбудсмен рассказала об угрозах, которые ей писали

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 15:03
Елена Ивановская рассказала, что ей угрожали убийством
Елена Ивановская. Фото: Уполномоченная по защите государственного языка/Facebook

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская сообщила, что ей писали угрозы с фразой "ты закончишь, как Фарион". Однако пока она их не воспринимает серьезно.

Об этом Ивановская сообщила в интервью "Главкому".

Читайте также:

Ивановская объяснила, почему не воспринимает угрозы всерьез

"Мне писали, "закончишь, как Фарион (языковед.  Ред.)", но я это серьезно не воспринимаю", — рассказала она.

Ивановская подчеркнула, что никто не знает, что его ждет, однако не стоит рисовать себе негативные сценарии.

"Мы, украинцы, знаем, что наша судьба  как веретено: не знаешь, какая нить будет следующей, но веришь, что узор будет хорошим. Я, возможно, фаталистка, но в хорошем смысле. Ведь все мы под Богом ходим, и никто не знает, где и что нас подстерегает. Рисовать себе негативные сценарии  это не наш путь. Моя фольклористическая вера в магию слова не позволяет мне этого делать", — добавила она.

Напомним, Ивановская также рассказала в интервью, нужны ли в Украине языковые патрули.

Ирину Фарион убили 19 июля 2024 года во Львове. Языковед получила огнестрельное ранение головы, ее прооперировали, однако сердце пациентки не выдержало.

Иванна Чайка
Автор:
Иванна Чайка
