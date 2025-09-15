Відео
Мовна омбудсменка розповіла про погрози, які їй писали

Мовна омбудсменка розповіла про погрози, які їй писали

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 15:03
Олена Івановська розповіла, що їй погрожували вбивством
Олена Івановська. Фото: Уповноважена із захисту державної мови/Facebook

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська повідомила, що їй писали погрози із фразою "ти закінчиш як Фаріон". Проте наразі вона їх не сприймає серйозно.

Про це Івановська повідомила в інтерв’ю "Главкому".

Читайте також:

Івановська пояснила, чому не сприймає погрози всерйоз

"Мені писали "закінчиш, як Фаріон (мовознавиця.  Ред.)", але я це серйозно не сприймаю", — розповіла вона.

Івановська наголосила, що ніхто не знає, що на нього чекає, проте не варто малювати собі негативні сценарії.

"Ми, українці, знаємо, що наша доля  як верета: не знаєш, яка нитка буде наступною, але віриш, що візерунок буде гарним. Я, можливо, фаталістка, але в доброму сенсі. Адже всі ми під Богом ходимо, і ніхто не знає, де і що на нас чатує. Малювати собі негативні сценарії  це не наш шлях. Моя фольклористична віра у магію слова не дозволяє мені цього робити", — додала вона.

Нагадаємо, Івановська також розповіла в інтерв’ю, чи потрібні в Україні мовні патрулі.

Ірину Фаріон вбили 19 липня 2024 року у Львові. Мовознавиця дістала вогнепальне поранення голови, її прооперували, проте серце пацієнтки не витримало

українська мова омбудсмен Ірина Фаріон посада погрози
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
