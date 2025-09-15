Олена Івановська розповіла, що їй погрожували вбивством

Мовна омбудсменка розповіла про погрози, які їй писали
Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська повідомила, що їй писали погрози із фразою "ти закінчиш як Фаріон". Проте наразі вона їх не сприймає серйозно.
Про це Івановська повідомила в інтерв’ю "Главкому".
Івановська пояснила, чому не сприймає погрози всерйоз
"Мені писали "закінчиш, як Фаріон (мовознавиця. — Ред.)", але я це серйозно не сприймаю", — розповіла вона.
Івановська наголосила, що ніхто не знає, що на нього чекає, проте не варто малювати собі негативні сценарії.
"Ми, українці, знаємо, що наша доля — як верета: не знаєш, яка нитка буде наступною, але віриш, що візерунок буде гарним. Я, можливо, фаталістка, але в доброму сенсі. Адже всі ми під Богом ходимо, і ніхто не знає, де і що на нас чатує. Малювати собі негативні сценарії — це не наш шлях. Моя фольклористична віра у магію слова не дозволяє мені цього робити", — додала вона.
Ірину Фаріон вбили 19 липня 2024 року у Львові. Мовознавиця дістала вогнепальне поранення голови, її прооперували, проте серце пацієнтки не витримало.
