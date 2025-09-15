Мовні патрулі в Україні — чи потрібні в Україні

Нова мовна омбудсменка Олена Івановська. Фото: Главком

В Україні не будуть запроваджувати мовних патрулів. На це є кілька причин, і одна з них — гроші потрібні на фінансування обороноздатності країни.

Про це заявила уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська в інтерв'ю "Главкому".

Чи будуть мовні патрулі в Україні

Івановська наголосила, що мовних патрулів не буде з кількох причин:

по-перше, важко донести таку ініціативу до травмованого війною суспільства, частина якого не змогла вивчити українську;

по-друге, фінансування йде на оборонку, а не на повноцінне забезпечення мовних програм.

"У таких умовах запровадження механізмів контролю, зокрема, й мовних патрулів, може сприйматися як тиск і навіть викликати дестабілізацію", — зазначила обмудсменка.

Водночас вона додала, що є частина суспільства, яка переконана, що саме такі рішучі заходи, зокрема, великі штрафи та патрулювання, могли розв'язати усі мовні питання.

"Мова — це не кара Господня. Українську мову треба заслужити і треба полюбити", — підкреслила Івановська.

Нагадаємо, торік мовні патрулі з'явилися в Івано-Франківську. Третина охочих, які хотіли слідкувати за чистотою української, — переселенці.

Завдання громадських інспекторів на вулицях міста та в громадських закладах стежити за дотриманням мовного законодавства та популяризувати використання державної мови в публічному просторі.