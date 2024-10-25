В Івано-Франківську починає роботу мовний патруль — що відомо

На вулиці Івано-Франківська виходять мовні патрулі — хто у складі
Стала відома дата початку роботи перших мовних інспекторів-волонтерів в Івано-Франківську — на вулиці мовний патруль вийде з 28 жовтня. Третина охочих слідкувати за чистотою української — переселенці.
Про це повідомив мер міста Руслан Марцінків в ефірі ТРК "Вежа".
Мовний патруль в Івано-Франківську — що відомо
Як повідомив очільник Івано-Франківська Руслан Марцінків, у зборах мовних інспекторів узяли участь близько 40 людей.
"Очікував, що це будуть переважно люди старшого віку, але дуже багато молодих прогресивних людей. Що цікаво, серед них третина — внутрішньо переміщені особи", — розповів Марцінків.
За словами мера, мовні інспектори-волонтери працюватимуть виключно у правовому полі.
"Популяризуємо курси української мови. Продумали велику кількість заходів на зимовий період із залученням письменників і театру", — пояснив очільник міста.
На своїй сторінці у Facebook Руслан Марцінків опублікував світлини із підготовчих зборів.
"Ми маємо бути 100% україномовним містом. Містом — патріотів своєї країни", — написав він.
Відомо, що набір волонтерів у мовні інспектори все ще триває. Майбутні інспектори можуть вказати в анкеті бажаний напрямок діяльності — роздавати інформаційні листівки або стежити за дотриманням мовного законодавства.
Нагадаємо, у Львові мер заявив, що наразі у місті немає потреби для створення "мовних патрулів". За словами Андрія Садового, люди у Львові зі сходу переходять на українську під впливом середовища.
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