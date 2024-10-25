В Івано-Франківську починає роботу мовний патруль — що відомо

Мовний патруль Івано-Франківська. Фото: Фото: facebook.com/ruslan.martsinkiv

Стала відома дата початку роботи перших мовних інспекторів-волонтерів в Івано-Франківську — на вулиці мовний патруль вийде з 28 жовтня. Третина охочих слідкувати за чистотою української — переселенці.

Про це повідомив мер міста Руслан Марцінків в ефірі ТРК "Вежа".

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Мовний патруль в Івано-Франківську — що відомо

Як повідомив очільник Івано-Франківська Руслан Марцінків, у зборах мовних інспекторів узяли участь близько 40 людей.

"Очікував, що це будуть переважно люди старшого віку, але дуже багато молодих прогресивних людей. Що цікаво, серед них третина — внутрішньо переміщені особи", — розповів Марцінків.

Мовні інспектори в Івано-Франківську. Фото: facebook.com/ruslan.martsinkiv

За словами мера, мовні інспектори-волонтери працюватимуть виключно у правовому полі.

"Популяризуємо курси української мови. Продумали велику кількість заходів на зимовий період із залученням письменників і театру", — пояснив очільник міста.

На своїй сторінці у Facebook Руслан Марцінків опублікував світлини із підготовчих зборів.

"Ми маємо бути 100% україномовним містом. Містом — патріотів своєї країни", — написав він.

Відомо, що набір волонтерів у мовні інспектори все ще триває. Майбутні інспектори можуть вказати в анкеті бажаний напрямок діяльності — роздавати інформаційні листівки або стежити за дотриманням мовного законодавства.

Роман Марцінків та мовні інспектори. Фото: facebook.com/ruslan.martsinkiv

Нагадаємо, у Львові мер заявив, що наразі у місті немає потреби для створення "мовних патрулів". За словами Андрія Садового, люди у Львові зі сходу переходять на українську під впливом середовища.

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